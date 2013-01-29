Ведение страниц в ВК, Фейсбук, Твиттер

Нужен человек для интересного постинга (12 в день через час). Из них нужно 2-3 рекламных не подряд на себя (реклама нашего сайта). Все посты должны быть либо мотивирующими к успеху в покере или смешными. Лучше чередовать. Это могут быть картинки, интересная информация и так далее. Нужно просто брать интересные готовые посты с хорошей графиков с других групп и сайтов в интернете. При этом чтобы не было казусов - вести постинг через feedman.ru