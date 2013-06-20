мои услуги - ваша выгода!!!!! ведение групп в соц. сетях,копирайт

Страна

Россия

Копирайтинг.

Рерайтинг.

Сео - статьи.

Рекламные тексты.

Описания к товарам.

Тексты на главную.

Технические статьи.

Наполнение контентом (сайты, интернет магазины, товарные площадки, группы в соц сетях,ведение блогов)

Редактирование.

SMM-менеджмент.

Продвижение в соц.сетях.

Поддержка и модерация групп в соц сетях.

Подготовка контента для соц. сетей.

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Все виды работ выполняю по всем тематикам!

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Стоимость моих услуг зависит от количества и сложности работы.

Пишите в личку,буду очень рада любому сотрудничеству.

Знание админок: Joomla, Bitrix, Wordpress, Web Assist, 1с , modx, самописные CMS.

Я работаю в офисе, уже не первый год профессионально занимаюсь редактированием и наполнением сайтов, по большей части это Администрации различных округов, но и интернет-магазинов в наших заказах не меньше.

Помимо этого, вот уже три года я состою в группе фрилансеров, активно работая и зарабатывая в этой сфере. Список услуг, которые я могу выполнить представлен на моем профиле http://www.weblancer.net/users/tane_sky/

Кроме того, начинала работу в сфере фриланса с копирайтинга и рерайтинга, по ссылке - примеры работ (к сожалению начальные. т.к. более зрелые не сохранились у меня - по техническим причинам) - https://www.free-lance.ru/users/elchaliada/

Мой личный блог: http://www.kakprosto.ru/profile/Vorobushek

Там же имеются отзывы о моей работе, к сожалению их мало, т.к. на этой бирже я относительно недавно.http://www.weblancer.net/users/tane_sky/reviews/?t...

Ознакомится с моим портфолио вы можете тут https://www.free-lance.ru/users/elchaliada/

В нем далеко не все работы.

Я сотрудничала с такими интернет магазинами как:

http://www.ardi.ru/

http://funnyroll.ru/

http://world-of-telescope.ru/

http://test.uborkagorod.com/

http://orcostore.com/

http://www.Tee-Shirt.ru/

http://www.rose-and-musk.ru/

http://myspongebob.ru/

http://yinnyang.ru/

http://relaxmap.ru/

http://artemt2d.bget.ru/

http://vashikrohi.ru/

http://best-stroy.ru/catalog/7072

http://www.artemt2d.bget.ru/

и многие другие.

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Успешные группы ВК(продвижение+поддержка)

http://vk.com/aromatov.parfumeria

https://vk.com/neverfacts

http://vk.com/jobhorecaru

http://vk.com/girunet

http://vk.com/jobhorecaru

http://vk.com/twistspb

http://vk.com/psy.women

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Прочие группы.

http://vk.com/myboxmx

http://vk.com/aneliksdp

http://vk.com/public46231954

http://vk.com/academypokerpro

http://vk.com/weddingkmv

http://vk.com/missbiju

http://vk.com/club41613617

http://vk.com/imsider

http://vk.com/stylewayru

http://vk.com/club25760811

http://vk.com/veratex

http://vk.com/public41562624

http://vk.com/forfunpro

http://vk.com/twistspb

http://vk.com/rose_and_musk

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Vkontakte.ru

Ведение и модерация группы (вики страницы, подготовка контента и рекламных постов)

Ссылки в комментариях к обсуждениям

Раскрутка аккаунтов пользователей

Набор друзей

Комментирование записей

Написание постов

Набор участников в сообществе

Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.

Человек я альтернативный, готова пойти на компромиссы в цене.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество с любым работодателем!)

С Ув. Татьяна