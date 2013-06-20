Татьяна Иванова Tane_skyTane_sky
Страна
Россия
Копирайтинг.
Рерайтинг.
Сео - статьи.
Рекламные тексты.
Описания к товарам.
Тексты на главную.
Технические статьи.
Наполнение контентом (сайты, интернет магазины, товарные площадки, группы в соц сетях,ведение блогов)
Редактирование.
SMM-менеджмент.
Продвижение в соц.сетях.
Поддержка и модерация групп в соц сетях.
Подготовка контента для соц. сетей.
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Все виды работ выполняю по всем тематикам!
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Стоимость моих услуг зависит от количества и сложности работы.
Пишите в личку,буду очень рада любому сотрудничеству.
Знание админок: Joomla, Bitrix, Wordpress, Web Assist, 1с , modx, самописные CMS.
Я работаю в офисе, уже не первый год профессионально занимаюсь редактированием и наполнением сайтов, по большей части это Администрации различных округов, но и интернет-магазинов в наших заказах не меньше.
Помимо этого, вот уже три года я состою в группе фрилансеров, активно работая и зарабатывая в этой сфере. Список услуг, которые я могу выполнить представлен на моем профиле http://www.weblancer.net/users/tane_sky/
Кроме того, начинала работу в сфере фриланса с копирайтинга и рерайтинга, по ссылке - примеры работ (к сожалению начальные. т.к. более зрелые не сохранились у меня - по техническим причинам) - https://www.free-lance.ru/users/elchaliada/
Мой личный блог: http://www.kakprosto.ru/profile/Vorobushek
Там же имеются отзывы о моей работе, к сожалению их мало, т.к. на этой бирже я относительно недавно.http://www.weblancer.net/users/tane_sky/reviews/?t...
Ознакомится с моим портфолио вы можете тут https://www.free-lance.ru/users/elchaliada/
В нем далеко не все работы.
Я сотрудничала с такими интернет магазинами как:
http://best-stroy.ru/catalog/7072
и многие другие.
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Успешные группы ВК(продвижение+поддержка)
http://vk.com/aromatov.parfumeria
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Прочие группы.
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Ведение и модерация группы (вики страницы, подготовка контента и рекламных постов)
Ссылки в комментариях к обсуждениям
Раскрутка аккаунтов пользователей
Набор друзей
Комментирование записей
Написание постов
Набор участников в сообществе
Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.
Человек я альтернативный, готова пойти на компромиссы в цене.
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество с любым работодателем!)
С Ув. Татьяна
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