Необходимо набрать участников на мероприятие https://vk.com/sborysurmanovim https://www.facebook.com/events/1246770745352713/ Также есть сайт http://sboryvsochi.ru Это спортивный сбор по фигурному катанию для детей 6-9 лет. Более детально расскажу о ЦА и вышлю уже готовый бриф. Мне необходима первичная консультация по привлечению участников через ...