Необходимо привлечь потенциальных участников мероприятия (спортивные сборы по фигурному катанию) https://www.facebook.com/events/1246770745352713/ https://vk.com/sborysurmanovim http://sboryvsochi.ru через Instagram. Портрет ЦА детально опишу. Тупая накрутка и раскрутка не интересуют! Я ищу человека, который помог бы мне привлечь клиентов и нацелен ...
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо набрать участников на мероприятие https://vk.com/sborysurmanovim https://www.facebook.com/events/1246770745352713/ Также есть сайт http://sboryvsochi.ru Это спортивный сбор по фигурному катанию для детей 6-9 лет. Более детально расскажу о ЦА и вышлю уже готовый бриф. Мне необходима первичная консультация по привлечению участников через ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо настроить АдВордс. Срок 2-3 дня. Сайт sboryvsochi.ru ТЗ прикрепил. По этому ТЗ уже работает в директе другой фрилансер, но его работа меня не устраивает, поэтому, для настройки Гугл решил обратиться к другому фрилансеру. Единственное, ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры, я ищу честного и креативного исполнителя, желательно девушку для наполнения контентом группы школы фигурного катания вКонтакте http://vk.com/twistspb . Хотелось бы, чтобы вам была интересна тема фигурного катания, спорта и здорового образа жизни. Целевая ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен12 лет назад