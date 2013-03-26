AlexeiV

Алексей AlexeiV

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Привлечение лидов через Instagram

    Необходимо привлечь потенциальных участников мероприятия (спортивные сборы по фигурному катанию) https://www.facebook.com/events/1246770745352713/   https://vk.com/sborysurmanovim  http://sboryvsochi.ru через Instagram. Портрет ЦА детально опишу. Тупая накрутка и раскрутка не интересуют! Я ищу человека, который помог бы мне привлечь клиентов и нацелен ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка таргетинга в ВК и ФБ

    Необходимо набрать участников на мероприятие https://vk.com/sborysurmanovim https://www.facebook.com/events/1246770745352713/   Также есть сайт http://sboryvsochi.ru Это спортивный сбор по фигурному катанию для детей 6-9 лет. Более детально расскажу о ЦА и вышлю уже готовый бриф. Мне необходима первичная консультация по привлечению участников через ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка Google AdWords

    $50

    Необходимо настроить АдВордс. Срок 2-3 дня. Сайт sboryvsochi.ru ТЗ прикрепил. По этому ТЗ уже работает в директе другой фрилансер, но его работа меня не устраивает, поэтому, для настройки Гугл решил обратиться к другому фрилансеру. Единственное, ...

    Google Ads
    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент менеджер группы вКонтакте.

    $100

    Уважаемые фрилансеры, я ищу честного и креативного исполнителя, желательно девушку для наполнения контентом группы школы фигурного катания вКонтакте http://vk.com/twistspb . Хотелось бы, чтобы вам была интересна тема фигурного катания, спорта и здорового образа жизни. Целевая ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Tane_sky
Татьяна 
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$60
7 баллов
11 лет назад
Контент менеджер группы вКонтакте.
Сотрудничеством довольна!
Несмотря на сложную тематику группы, Татьяна вполне справляется с поставленной задачей. Рекомендую.
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