Гороскопы

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Завершен12 заявок317 просмотров

Нужен рерайтер для поиска исходников и рерайта статей на тему гороскопов.

Есть ключи, которые нужно вставить в каждый текст.

Предпочтение отдам исполнителям, которые предложат цену ниже 30 рублей за 1000 знаков.

11 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

Tane_sky
Татьяна 
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$20
7 дней
Неплохо, но сроками немного затянули. В целом статьи грамотные.
Очень приятный заказчик, внимательный, понимающий! Оплата в срок, все замечания-исключительно по существу! огромное спасибо Ксении за сотрудничество, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tane_sky
Татьяна 
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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