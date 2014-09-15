Ищем журналиста на постоянную работу. Для написания статей на автомобильную тематику. Необходимо будет регулярно освещать новости автомобильного рынка (отечественного и зарубежного) и писать уникальные статьи. Оплата по договоренности.
Гороскопы
Нужен рерайтер для поиска исходников и рерайта статей на тему гороскопов.
Есть ключи, которые нужно вставить в каждый текст.
Предпочтение отдам исполнителям, которые предложат цену ниже 30 рублей за 1000 знаков.
Выбранный исполнитель
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