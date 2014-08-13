Сценарий для рекламного ролика концертной кассы

Уважаемые копирайтеры, сценаристы, креативщики и все, кто считает себя достаточно способным для данного проекта,

рекламируется сам бренд - то есть касса (в нашем случае сайт кассы), а не какой-то отдельно взятый концерт, аля "Михайлов в Шанхае, билеты на сайте таком-то".

Смысл в том, чтобы остаться в памяти людей на тот случай, когда им понадобятся билеты, и тем самым стать первым адресом в нете, куда они зайдут приобрести оные.

Ролик должен быть интересным, не пошлым, не вульгарным. Может быть с людьми, может быть компьютерным. Главное не записать в сценарий голливудские эффекты, все-таки бюджет у нас куда более ограниченный.

и еще: лучше лишний раз спросить, чем потом удивляться, почему работа отклонена.