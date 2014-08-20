Разыскиваются хорошие авторы для долгосрочного сотрудничества. Цель: написание правдивых отзывов о косметических средствах, которыми Вы пользуетесь, подкреплённые собственноручно сделанными фотографиями. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые ...
Продающий текст
Письмо, до 3000 знаков (кол-во знаков не так важно, можно и меньше, главное чтоб пользователю после прочтения захотелось зарегистрироваться). Тематика - HYIP. Дам несколько моментов, на которых хочется акцентировать внимание. Дам пример письма составленного мною, хочется увидеть более профессиональный и интересный текст чем у меня. Если понравится, то буду заказывать сразу еще.
Предлагайте желаемый размер оплаты.
Выбранный исполнитель
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