Продающий текст

Письмо, до 3000 знаков (кол-во знаков не так важно, можно и меньше, главное чтоб пользователю после прочтения захотелось зарегистрироваться). Тематика - HYIP. Дам несколько моментов, на которых хочется акцентировать внимание. Дам пример письма составленного мною, хочется увидеть более профессиональный и интересный текст чем у меня. Если понравится, то буду заказывать сразу еще.

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