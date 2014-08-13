Рерайт сайта с французского на французский

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Закрыт2 заявки170 просмотров

Требуется сделать рерайт сайта с французского на французский. В результате проверки на плагиат должен получиться 100% уникальный текст. Укажите стоимость своих услуг в зависимости от объема текста.

Обязательные требования:

Владение французским языком в совершенстве.

Большой опыт работы в сфере рерайтинга, портфолио.

Возможность связи через скайп.

11 лет назад
orel-agency
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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