Разыскиваются хорошие авторы для долгосрочного сотрудничества. Цель: написание правдивых отзывов о косметических средствах, которыми Вы пользуетесь, подкреплённые собственноручно сделанными фотографиями. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые ...
Рерайт сайта с французского на французский
Требуется сделать рерайт сайта с французского на французский. В результате проверки на плагиат должен получиться 100% уникальный текст. Укажите стоимость своих услуг в зависимости от объема текста.
Обязательные требования:
Владение французским языком в совершенстве.
Большой опыт работы в сфере рерайтинга, портфолио.
Возможность связи через скайп.
Заявки фрилансеров
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