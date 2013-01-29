Нужны группы в соц. сетях для продажи страховых полисов, основное направление КАСКО, ОСАГО.
Исполнитель для работы с аккаунтами в соц. сетях
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Добрый день!
Необходимы услуги по ведению групп в социальных сетях для компании
тематика детские клубы, праздники, обучение, подготовка к школе и тп.
Есть сайт и зачатки групп в социалках.
Требуется ведение групп:
- Вконтакте
- FB
- Одноклассники
- Твиттер
в идеале ещё и написание интересных статей/новостей по тематике для групп.
Скидывайте условия и стоимость такой комплексной работы.
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