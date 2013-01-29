Исполнитель для работы с аккаунтами в соц. сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок381 просмотр
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Добрый день!

Необходимы услуги по ведению групп в социальных сетях для компании

тематика детские клубы, праздники, обучение, подготовка к школе и тп.

Есть сайт и зачатки групп в социалках.

Требуется ведение групп:

- Вконтакте

- FB

- Одноклассники

- Твиттер

в идеале ещё и написание интересных статей/новостей по тематике для групп.

Скидывайте условия и стоимость такой комплексной работы.

11 лет назад
sealord
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад