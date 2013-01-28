SMM менеджер

$2500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок289 просмотров
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Готовим к запуску новый интернет-журнал о спорте, здоровом питании и фитнесе “Topbodies “

Мы говорим и пишем о здоровом и активном образе жизни для всех независимо от возраста и профессии

Мы даем актуальную и свежую информацию о новинках в мире фитнеса, спорта и здоровья

Мы предоставляем слово профессионалам для рассказа о новейших трендах в индустрии фитнеса, красоты и здоровья

Мы даем широкие возможности для творческой самореализации и коммерческих идей любого уровня.

Ищем молодых, спортивных и позитивных людей искренне увлеченных спортом.

Что входит в обязанности:

Посты каждый день на стену с комментариями и лайками; (если не умеете мы научим это делать)

Репостинг в другие соц сети;

Создание интересных опросов на стене;

Размещение готовых материалов на стене и грамотное описание;

Создание тем для обсуждения с комментариями с разных аккаунтов;

Выкладывать различного рода видео или аудио материалы соответствующего формата;

Добавление фотографий в альбомы группы (с комментариями и лайками);

Удаление спама, посторонней рекламы;

Поддержание живого общения в комментариях на стене, в обсуждениях и комментариях к фотографиям;

Пере направленные актуальных вопросов по проектам;

Добавления в друзья/мониторинг аудитории которая добавляется

Нужны люди лично увлеченные спортом + которые грамотно пишут о нем, быстро все схватывают, ответственно выполняют поставленные задачи, способны предложить решения задач (желателен опыт работы в похожем проекте).

11 лет назад
karnapoltseva
Ольга 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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