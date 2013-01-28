SMM менеджер

Спам по форумам и доскам объявлений НЕ интересен. Требуется рекламировать сайт по безопасности в сети Интернет с помощью обзоров, новостей на блогах, форумах, habrahabr и специализированных сайтах. Отбор сайтов будем проводить по специальным критериям. Исполнителю необходимо хорошо знать ...
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Готовим к запуску новый интернет-журнал о спорте, здоровом питании и фитнесе “Topbodies “
Мы говорим и пишем о здоровом и активном образе жизни для всех независимо от возраста и профессии
Мы даем актуальную и свежую информацию о новинках в мире фитнеса, спорта и здоровья
Мы предоставляем слово профессионалам для рассказа о новейших трендах в индустрии фитнеса, красоты и здоровья
Мы даем широкие возможности для творческой самореализации и коммерческих идей любого уровня.
Ищем молодых, спортивных и позитивных людей искренне увлеченных спортом.
Что входит в обязанности:
Посты каждый день на стену с комментариями и лайками; (если не умеете мы научим это делать)
Репостинг в другие соц сети;
Создание интересных опросов на стене;
Размещение готовых материалов на стене и грамотное описание;
Создание тем для обсуждения с комментариями с разных аккаунтов;
Выкладывать различного рода видео или аудио материалы соответствующего формата;
Добавление фотографий в альбомы группы (с комментариями и лайками);
Удаление спама, посторонней рекламы;
Поддержание живого общения в комментариях на стене, в обсуждениях и комментариях к фотографиям;
Пере направленные актуальных вопросов по проектам;
Добавления в друзья/мониторинг аудитории которая добавляется
Нужны люди лично увлеченные спортом + которые грамотно пишут о нем, быстро все схватывают, ответственно выполняют поставленные задачи, способны предложить решения задач (желателен опыт работы в похожем проекте).
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