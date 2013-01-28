Целевая аудитория в группу ВК

Необходимо добавить в группу 1000 человек(целевой отбор) Это интернет-магазин в ВК специализирующийся на продаже женской одежды и купальников. Группа не с нуля(2000 человек), база уже имеется , магазин работает. Пишите общую стоимость за всю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет следующее:
Отсюда http://promodj.com/djs/house
по списку djs,заходя на страницы (а там есть контакты, в том числе у большинства есть ссылка на страницу ВК) - добавлять в группу + собрать контактные email заодно
О возможностях и стоимости - пишите
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