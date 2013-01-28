Целевая аудитория в группу ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки217 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно будет следующее:

Отсюда http://promodj.com/djs/house

по списку djs,заходя на страницы (а там есть контакты, в том числе у большинства есть ссылка на страницу ВК) - добавлять в группу + собрать контактные email заодно

О возможностях и стоимости - пишите

11 лет назад
Soundlabrec
Владимир 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад