Добавить целевую аудиторию в группу ВК

Необходимо добавить в группу 1000 человек(целевой отбор)

Это интернет-магазин в ВК специализирующийся на продаже женской одежды и купальников. Группа не с нуля(2000 человек), база уже имеется , магазин работает.

Пишите общую стоимость за всю работу, а так же срок выполнения.

Ссылку на группу дам исполнителю.