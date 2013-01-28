Добавить целевую аудиторию в группу ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок318 просмотров
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Необходимо добавить в группу 1000 человек(целевой отбор)

Это интернет-магазин в ВК специализирующийся на продаже женской одежды и купальников. Группа не с нуля(2000 человек), база уже имеется , магазин работает.

Пишите общую стоимость за всю работу, а так же срок выполнения.

Ссылку на группу дам исполнителю.

11 лет назад
Ju-lly
Юлия 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$50
3 дня