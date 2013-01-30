Продвижение математического портала

Доброй ночи!

Приглашаем 2-3 человек для работы со страницами математического портала в соц сетях, в жж, в твиттере и видео канала на ютуб. И с самим сайтом тоже.

Большая часть информации будет от контент менеджеров, но ее правильно взять, оформить в группах для выведения сайта в топ.

Для тех, кто знаком с математикой, имеет хороший почерк и смешной юмор. По оплате 3000-7000р в месяц человеку по результатам.