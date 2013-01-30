Требуется модератор групп FaceBook/Vkontakte

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок1910 просмотров
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Требуется модератор групп FaceBook и Vkontakte. Тема групп – Автомобильная, Недвижимость.

Основные требования и обязанности:

Грамотная письменная речь.

Ответственность, исполнительность.

Добавление 40-50% новостного контента. Следить за новостями сайта и при их выходе публиковать в группе.

Добавление 50-60% развлекательного контента – фото, видео, создание интересных постов с фотографиями.

Удаление любых комментариев, содержащих в себе рекламную информацию или информацию, противоречащую тематике группы.

Ежедневное обновление группы от 5 до 8 постов(приблизительно).

Присылайте мне стоимость ваших услуг в месяц за 1 группу и портфолио. А также количество групп, которое вы можете ввести.

11 лет назад
UmnikWeb
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
miel7
Ольга 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$1
1 день