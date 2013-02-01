500 ботов в группу вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен5 заявок187 просмотров
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Мне нужно, чтобы в новой группе вконтакте было 500 ботов для количества. Кто может мне помочь? Сколько стоит?

11 лет назад
Fluxay-ilimi
Дмитрий 
32 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
adikk
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Всё сделал быстро и как надо. Сотрудничеством доволен в полной мере, думаю ещё поработаем.
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