Создание и дизайн групп вк, facebook, twitter

Нужно будет следующее: Отсюда http://promodj.com/djs/house по списку djs,заходя на страницы (а там есть контакты, в том числе у большинства есть ссылка на страницу ВК) - добавлять в группу + собрать контактные email заодно О возможностях и стоимости - ...