Создание группы и привлечение целевой аудитории VK

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок200 просмотров
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День добрый требуется создание группы на тему акции по замене дисплеев и стекол на смартфоны в Москве с выездом то есть нужны москвичи, пишите свои цены в предложениях о сотрудничестве, У КОГО НЕ БУДЕТ ЦЕН РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ КАКИЕ БЫ ОТЗОВЫ О ВАС НЕБЫЛИ!!! пишите цены на создание и за 1000 чел привлечённых. боты не прокатят будет проверятся.

11 лет назад
deniskolu
Дэн 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад