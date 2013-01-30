Создание группы и привлечение целевой аудитории VK

День добрый требуется создание группы на тему акции по замене дисплеев и стекол на смартфоны в Москве с выездом то есть нужны москвичи, пишите свои цены в предложениях о сотрудничестве, У КОГО НЕ БУДЕТ ЦЕН РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ КАКИЕ БЫ ОТЗОВЫ О ВАС НЕБЫЛИ!!! пишите цены на создание и за 1000 чел привлечённых. боты не прокатят будет проверятся.