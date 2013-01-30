Привлечение аудитории для вновь созданной сети

$250
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки213 просмотров
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Для того чтобы социальная сеть начала работать в полную силу и смог показать свой потенциал необходимо привлеч к ней аудиторию, другими словами необходимы реальные зарегистрированные люди.

Сайт ориентирован на организацию спортивной жизни населения.

Жду Ваших предложений по вариантам продвижения и мне необходимы гарантии что Ваша работа не будет пустой тратой денег.

11 лет назад
hugoneji
Артур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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