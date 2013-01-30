Необходимо добавить в группу 1000 человек(целевой отбор) Это интернет-магазин в ВК специализирующийся на продаже женской одежды и купальников. Группа не с нуля(2000 человек), база уже имеется , магазин работает. Пишите общую стоимость за всю ...
Привлечение аудитории для вновь созданной сети
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для того чтобы социальная сеть начала работать в полную силу и смог показать свой потенциал необходимо привлеч к ней аудиторию, другими словами необходимы реальные зарегистрированные люди.
Сайт ориентирован на организацию спортивной жизни населения.
Жду Ваших предложений по вариантам продвижения и мне необходимы гарантии что Ваша работа не будет пустой тратой денег.
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