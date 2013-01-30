Привлечение аудитории для вновь созданной сети

Для того чтобы социальная сеть начала работать в полную силу и смог показать свой потенциал необходимо привлеч к ней аудиторию, другими словами необходимы реальные зарегистрированные люди.

Сайт ориентирован на организацию спортивной жизни населения.

Жду Ваших предложений по вариантам продвижения и мне необходимы гарантии что Ваша работа не будет пустой тратой денег.