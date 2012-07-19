hugoneji

Артур hugoneji

 
35 летРоссия/Набережные Челны
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Привлечение аудитории для вновь созданной сети

    $250

    Для того чтобы социальная сеть начала работать в полную силу и смог показать свой потенциал необходимо привлеч к ней аудиторию, другими словами необходимы реальные зарегистрированные люди. Сайт ориентирован на организацию спортивной жизни населения. Жду Ваших предложений по ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проверка фалов Word на содержание макросов

    $25

    Необходимо написать (если такое возможно) проверку закачиваемых файлов Word (doc.,docx.) на сервер при помощи PHP: 1. Действительно ли внутри документ Word (даже если тип файлов doc или docx) 2. Содержание Макросов в файлах Word

    PHP
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аватарки

    Нужны аватарки на сером фоне (фон и пример цвета аватакри показаны на рисунке) по следующим темам: футбол баскетбол бильярд хоккей с шайбой боулинг волейбол настольный теннис бокс карате паркур пейнтбол фитнес теннис Размер рисунка 200*200, необходим так же векторный исходник

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для сайта

    $10

    По причине изменения доменного имени сайта нужен новый логотип. Цвета: оранжевый, синий, белый. Слова: sport, face (лицо) Необходимо отразить предмет (фигуру) объединяющую хоть и не все виды спорта но многие.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание логотипа

    $10

    Необходимо создать логотип для сайта, тематика - спорт. Логотип должен содержать в себе 3 слова по английский. Слова следующие: I am sport. Цвета для использования белый синий и оранжевый. Можете предложить свой вариант по цветам. ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
karandashc
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Аватарки
Задача была поставлена четко и ясно.
Спасибо Константину за оперативность, качество и терпение. Все было сделано так как надо.
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Логотип для сайта
Замечательный заказчик: заинтересованный, ответственный и всё-всё понимающий. Активно обсуждает работу, всегда на связи, быстро принимает и своевременно оплачивает работу. Всем рекомендую! Всего вам наилучшего, Артур! Пусть все ваши желания сбываются! С уважением, Алла.
Очень хороший исполнитель, очень быстро сделала стильный логотип для моего сайта. Даже менять ничего не пришлось, все так как надо. Рекомендую
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