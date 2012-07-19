Для того чтобы социальная сеть начала работать в полную силу и смог показать свой потенциал необходимо привлеч к ней аудиторию, другими словами необходимы реальные зарегистрированные люди. Сайт ориентирован на организацию спортивной жизни населения. Жду Ваших предложений по ...