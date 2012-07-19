Для того чтобы социальная сеть начала работать в полную силу и смог показать свой потенциал необходимо привлеч к ней аудиторию, другими словами необходимы реальные зарегистрированные люди. Сайт ориентирован на организацию спортивной жизни населения. Жду Ваших предложений по ...
- $250Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $25
Необходимо написать (если такое возможно) проверку закачиваемых файлов Word (doc.,docx.) на сервер при помощи PHP: 1. Действительно ли внутри документ Word (даже если тип файлов doc или docx) 2. Содержание Макросов в файлах WordПрочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны аватарки на сером фоне (фон и пример цвета аватакри показаны на рисунке) по следующим темам: футбол баскетбол бильярд хоккей с шайбой боулинг волейбол настольный теннис бокс карате паркур пейнтбол фитнес теннис Размер рисунка 200*200, необходим так же векторный исходникИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
По причине изменения доменного имени сайта нужен новый логотип. Цвета: оранжевый, синий, белый. Слова: sport, face (лицо) Необходимо отразить предмет (фигуру) объединяющую хоть и не все виды спорта но многие.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Необходимо создать логотип для сайта, тематика - спорт. Логотип должен содержать в себе 3 слова по английский. Слова следующие: I am sport. Цвета для использования белый синий и оранжевый. Можете предложить свой вариант по цветам. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад