Сделан интернет-магазин на все 100% отвечающий моим пожеланиям! Сергей мастер своего дела! Много доработано и исправлено в выбранном шаблоне, сделал невозможное возможным! Все мои просьбы по изменению сайта выполнял быстро, очень тактичен и терпелив, все ответы на мои вопросы присылал в письменном виде с указанием ссылок. Т.о. админка была изучена еще до сдачи проекта. До сих пор отвечает на вопросы и помогает. И самое главное в соответствии с моим бюджетом (доплату сделала по собственному желанию в знак благодарности, уж очень довольна результатом!). Буду теперь работать только с ним. Всем рекомендую, не пожалеете!!!