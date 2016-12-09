Основная специализация - интернет магазины, преимущественно на Opencart и Bitrix .
Осуществляю весь перечень по разработке магазинов, несколько примеров:
- Разработка по макетам заказчика.
- Перенос с других cms на Opencart.
- Написание модулей для Opencart.
- Интеграция различных API.
- SEO настройка сайта.
- Создание мобильной версии или адаптивной верстки.
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Разработка по тех. заданию улучшает результат.
Действие аккаунта приостановлено!
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Магазин строительных товаров249 просмотров
- Интернет магазин оригинальных часов sellza660 просмотров
- Магазин постельного белья Postelka5.ru473 просмотра
- Интернет магазин швейной техники SewCity510 просмотров
- Domus-teplo437 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Сергей всё сделал быстро, правильно. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Все отлично!
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик!
$170
10 баллов
6 лет назад
Понравилось работать с Сергеем. Все четко и и по делу, всегда на связи. Отличные знания Opencart. Буду обращаться. Рекомендую!
Ответный отзыв
От работы с Алексеем только положительные эмоции! Все отлично!
$140
10 баллов
6 лет назад
Не первый раз работаю с Сергеем. Все отлично, оперативно и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничаем не первый раз, все прошло отлично.
$65
10 баллов
7 лет назад
Сделан интернет-магазин на все 100% отвечающий моим пожеланиям! Сергей мастер своего дела! Много доработано и исправлено в выбранном шаблоне, сделал невозможное возможным! Все мои просьбы по изменению сайта выполнял быстро, очень тактичен и терпелив, все ответы на мои вопросы присылал в письменном виде с указанием ссылок. Т.о. админка была изучена еще до сдачи проекта. До сих пор отвечает на вопросы и помогает. И самое главное в соответствии с моим бюджетом (доплату сделала по собственному желанию в знак благодарности, уж очень довольна результатом!). Буду теперь работать только с ним. Всем рекомендую, не пожалеете!!!
Ответный отзыв
Все отлично
Интернет-магазины
25 отзывов
$10/час
нет рейтинга