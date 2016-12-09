Aoor

Сергей Aoor

 
32 годаРоссия/Белгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Основная специализация - интернет магазины,  преимущественно на Opencart и Bitrix .

Осуществляю весь перечень по разработке магазинов, несколько примеров:

- Разработка по макетам заказчика. 

- Перенос с других cms на Opencart.

- Написание модулей для Opencart.

- Интеграция различных API.

- SEO настройка сайта.

- Создание мобильной версии или адаптивной верстки.

______________________________

Разработка по тех. заданию улучшает результат.

OpenCartБитрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
orlo
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Работа с Opencart 2.1
Сергей всё сделал быстро, правильно. Спасибо за работу.
Все отлично!
Ответный отзыв
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Установка модуля Робокасса на OpenCart 1.5
Отличный исполнитель, рекомендую!
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
amg360
40 летТурция
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$170
10 баллов
6 лет назад
Разработка интернет магазина на Opencart
Понравилось работать с Сергеем. Все четко и и по делу, всегда на связи. Отличные знания Opencart. Буду обращаться. Рекомендую!
От работы с Алексеем только положительные эмоции! Все отлично!
Ответный отзыв
Drude
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$140
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт на OpenCart из PSD
Не первый раз работаю с Сергеем. Все отлично, оперативно и качественно. Рекомендую!
Сотрудничаем не первый раз, все прошло отлично.
Ответный отзыв
ipkashpar
Ольга 
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
$65
10 баллов
7 лет назад
Интернет-магазин
Сделан интернет-магазин на все 100% отвечающий моим пожеланиям! Сергей мастер своего дела! Много доработано и исправлено в выбранном шаблоне, сделал невозможное возможным! Все мои просьбы по изменению сайта выполнял быстро, очень тактичен и терпелив, все ответы на мои вопросы присылал в письменном виде с указанием ссылок. Т.о. админка была изучена еще до сдачи проекта. До сих пор отвечает на вопросы и помогает. И самое главное в соответствии с моим бюджетом (доплату сделала по собственному желанию в знак благодарности, уж очень довольна результатом!). Буду теперь работать только с ним. Всем рекомендую, не пожалеете!!!
Все отлично
Ответный отзыв
Интернет-магазины
25 отзывов
$10/час
нет рейтинга