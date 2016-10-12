Внести правки в ИМ

$10
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка153 просмотра
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правки согласно тз

7 лет назад
Akai77
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aoor
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Все сделано согласно пожеланиям
Все отлично.