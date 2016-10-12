Внести правки в ИМ

Необходимо выполнить рекомендации рекламщиков по интернет-магазину RRBOOK.RU, работающим на движке Webasyst 1. Привести в порядок шапку, более органично вписать телефоны, адрес, сейчас это одной кучкой плохо читается. Стоит "Магазин домашнего текстиля и белья" перенести под логотип, красиво вписав, сам ...
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