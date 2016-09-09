Ускорение работы сайта (Битрикс)

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки144 просмотра
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Нужен опытный программист способный сильно повысить скорость работы сайта на Битрикс. Сайт - интернет-магазин. Товаров около 4000. Сайт на данный момент грузится медленно. 

Нужен человек с опытом решения подобных задач.

7 лет назад
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад