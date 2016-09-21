Необходимо закончить верстку, интеграцию к CMS 1С Bitrix, настроить 1с и выгрузку товаров для действующего интернет магазина на MODX. Исполнитель который делал до этого, отказался дорабатывать и затягивал со сроками, необходимо довести все до конца. Текущий ...
Интернет магазин на OpenCart: автозапчасти, шины, диски, АКБ
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Ищем разработчика для создания интернет магазина на OpenCart.
Шаблон: http://shopstore21.octemplates.net
Я прикрепил макет главной страницы как должна выглядеть.
Цветовую схему / картинки менять вам нет необходимости - все цвета мы поменяем сами.
Подробное ТЗ, макеты для каждой страницы, пример прайса, пример БД с фото вышлю заинтересовавшимся кандидатам.
Необходимая функциональность:
1. Стандартные страницы для интернет магазина: главная/каталог/корзина/контакты и т.д.
Для начала нужен предельно простой магазин.
Примерную структуру главной страницы можно увидеть в прикрепленных файлах.
2. Импорт прайсов из xml или xls файлов (автоматически по URL)
3. В первой версии будут только шины и диски. Не будет акб и прочего.
4. На главной странице нужны формы подбора по параметрам и по авто (как на макете).
5. Страница вывода результатов также должна содержать формы подбора.
6. В первой версии не нужны:
- регистрация
- личный кабинет
- онлайн оплата
7. Куплена база фотографий шин и дисков - нужно подключить ее к нашему прайсу.
Примеры БД и нашего прайса высылаю заинтересовавшимся кандидатам.
Если вам интересен наш проект, то вместе с ответом присылайте:
1. Примерные цену и сроки за описаный функционал.
2. Когда сможете приступить к работе
Работаю только через безопасную сделку.
Этот проект уже публиковался 3 недели назад, но разработчик пропал так и не сделав ничего.
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