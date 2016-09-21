Интернет магазин на OpenCart: автозапчасти, шины, диски, АКБ

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок402 просмотра
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Ищем разработчика для создания интернет магазина на OpenCart.

Шаблон: http://shopstore21.octemplates.net

Я прикрепил макет главной страницы как должна выглядеть.

Цветовую схему / картинки менять вам нет необходимости - все цвета мы поменяем сами.

Подробное ТЗ, макеты для каждой страницы, пример прайса, пример БД с фото вышлю заинтересовавшимся кандидатам.

Необходимая функциональность:

1. Стандартные страницы для интернет магазина: главная/каталог/корзина/контакты и т.д.

Для начала нужен предельно простой магазин.

Примерную структуру главной страницы можно увидеть в прикрепленных файлах.

2. Импорт прайсов из xml или xls файлов (автоматически по URL)

3. В первой версии будут только шины и диски. Не будет акб и прочего.

4. На главной странице нужны формы подбора по параметрам и по авто (как на макете).

5. Страница вывода результатов также должна содержать формы подбора.

6. В первой версии не нужны:

- регистрация

- личный кабинет

- онлайн оплата

7. Куплена база фотографий шин и дисков - нужно подключить ее к нашему прайсу.

Примеры БД и нашего прайса высылаю заинтересовавшимся кандидатам.

Если вам интересен наш проект, то вместе с ответом присылайте:

1. Примерные цену и сроки за описаный функционал.

2. Когда сможете приступить к работе

Работаю только через безопасную сделку.

Этот проект уже публиковался 3 недели назад, но разработчик пропал так и не сделав ничего.

OpenCart
7 лет назад
xtro
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
megabayt_m
Артемий 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$90
7 дней
Отличный исполнитель. Прекрасно понимает задачу. Пишет качественный код. Буду работать еще.
Отличный заказчик. Знает, чего хочет получить в итоге. Работаем дальше
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