Редизайн сайта на юми

Необходимо подобрать и установить шаблон для детского Интернет-магазина игрушек. Уникальный дизайн не требуется, все очень бюджетно. Сейчас сайт на Wordpress, Woocommerce, товарами не заполнен, ищу хорошую тему. Если у вас уже есть наработки, или вы недавно ...