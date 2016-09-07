Редизайн сайта на юми

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня!

Ищу исполнителя на редизайн сайта на юми.смс

Сайт - www.ultra-ever-dry.info

Задача - сделать сайт более современным, удобным, красивым и содержательным.

Основные требования:

  • Мультиплатформенность
  • ЧПУ
ТЗ сформируем совместно с исполнителем.

Пока что приглашаю исполнителей с портфолио и указанием стоимости 1 часа работы.

Спасибо за Ваши предложения.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
uedru
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад