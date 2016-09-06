Интеграция виджета Boxberry в интернет-магазин на Wodrpess+Woocommerce

Необходимо интегрировать виджет выбора пункта выдачи Boxberry в интернет-магазин на Wordpress с Woocommerce с помощью API. Техническая документация для интеграции имеется на сайте Boxberry http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/.

Необходимо, чтобы на этапе выбора способа доставки в корзине был вариант - самовывоз из пункта выдачи Boxberry. Далее во всплывающем окне клиент выбирает пункт выдачи на карте, как это реализовано в примере на сайте Boxberry http://points.boxberry.ru/demo/. Происходит автоматический подсчет стоимости доставки и ее добавление к стоимости заказа.