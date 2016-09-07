Сделать сайт на opencart

Здравствуйте, коллеги.

Нужно вот эту тему http://donnan2.demo.towerthemes.com/index.php?route=product/category&path=60 натянуть на opencart

Вот здесь я буду её покупать: https://themeforest.net/item/donnan-mega-store-responsive-opencart-theme/17701372?_ga=1.259937423.443807356.1472907614

Также, в мобильной и десктопной версии нужно будет сделать 2 доработки:

1. Переместить вот эту полосу http://prntscr.com/cdyz70 вниз в footer вместо Подписаться http://prntscr.com/cdyzc1

2. Поставить крупно номер телефона вот в этот блок http://prntscr.com/cdyzs6 и в мобильной версии тоже

3. Установить SEO модуль

4. Если это в Вашей компетенции - сделать перевод темы