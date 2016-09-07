Сделать сайт на opencart

Интернет-магазиныЗавершен5 заявок191 просмотр
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Здравствуйте, коллеги.

Нужно вот эту тему http://donnan2.demo.towerthemes.com/index.php?route=product/category&path=60 натянуть на opencart

Вот здесь я буду её покупать: https://themeforest.net/item/donnan-mega-store-responsive-opencart-theme/17701372?_ga=1.259937423.443807356.1472907614

Также, в мобильной и десктопной версии нужно будет сделать 2 доработки:

1. Переместить вот эту полосу http://prntscr.com/cdyz70 вниз в footer вместо Подписаться http://prntscr.com/cdyzc1

2. Поставить крупно номер телефона вот в этот блок http://prntscr.com/cdyzs6 и в мобильной версии тоже

3. Установить SEO модуль

4. Если это в Вашей компетенции - сделать перевод темы

OpenCart
7 лет назад
Barny_Ross
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
aleksei88
Алексей 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
51 отзыв(-6)
7 лет назад
$16
2 дня
Чётко, быстро и очень хорошо выполнил работу. Продолжаем работать по этому сайту. Спасибо. Рекомендую!
Отличный заказчик, все хорошо, работаем дальше.
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