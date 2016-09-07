Сделать сайт на opencart

Нужно сделать сайт с корзиной, желательно на вордпрессе, либо престашоп. Компания в основном занимается производством различных изделий из фанеры. Конструкторы, творчество и т.д. Можно сделать на уникализированном шаблоне под стилистику товаров. Самих товаров немного будет, до 100 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги.
Нужно вот эту тему http://donnan2.demo.towerthemes.com/index.php?route=product/category&path=60 натянуть на opencart
Вот здесь я буду её покупать: https://themeforest.net/item/donnan-mega-store-responsive-opencart-theme/17701372?_ga=1.259937423.443807356.1472907614
Также, в мобильной и десктопной версии нужно будет сделать 2 доработки:
1. Переместить вот эту полосу http://prntscr.com/cdyz70 вниз в footer вместо Подписаться http://prntscr.com/cdyzc1
2. Поставить крупно номер телефона вот в этот блок http://prntscr.com/cdyzs6 и в мобильной версии тоже
3. Установить SEO модуль
4. Если это в Вашей компетенции - сделать перевод темы
- Похожие заказы
- $150Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо доработать существующий агрегатор-одежды (интернет-магазин одежды) на Open Cart 2. Установлен на VPS 3гб, 3x2.4гц Xeon, SSD. Ассортимент будет 150-200 тыс.товаров. Формируется из 30 разных csv-файлов (прайсов) с данными о товарах (агрегатор). Ключевые задачи: 1) Подключить обработку 30 прайсов. (настроить ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
После переноса интернет-магазина на wordpress+woocommerce на другой хостинг (вернуться назад не вариант - там сам хостинг висит 50% времени) возникла проблема - при оформлении заказа корзина "зависает" и через некоторое время выдает ошибку [b]Gateway Time-out.[/b] Заказ ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $45
Необходимо установить всплывающую корзину на сайт и удобную форму быстрого заказа в 1 клик как на vseinstrumenti.ru. Анализ сайта (главная) при помощи Google Page Speed показывает результаты: 64/100 для мобильных, 76/100 для десктопных ПК. Скорость загрузки ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
- $130
Необходим сайт SEO-студии.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Хотел предложить рассмотреть нашу заявку на разработку возможности покупки товара в кредит на на нашем сайте интернет-магазина http://avtokolesnica.com.ua. Имеются в наличии прорисованные все страницы нашим дизайнером. Для примера выкладываю несколько страниц для ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Мы делаем интернет-магазин по продаже сувенирнойпродукции. У нас уже есть свой дизайн, и скоро будет готовfront-end. Нам нужен человек, который сможет сделать back-end набазе Wordpress. В приложении есть дизайн-макеты, думаю по ним понятенобъем работы. Если есть уточняющие вопросы ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание интернет- магазинаИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $150
Требуется изготовить интернет-магазин обуви. Дизайн: подойдет нормальный паблик адаптивный шаблон в стиле минимализма CMS: OpenCart, Joomla или другое бесплатное на Ваш совет. Каталога замороченного не нужно. Будут размеры и тип обуви. Нестандартной корзины не нужно. !!!Нужна выгрузка/загрузка остатков товаров 1C, ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад