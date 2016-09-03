Работа по магазину на престашоп

Необходимо установить всплывающую корзину на сайт и удобную форму быстрого заказа в 1 клик как на vseinstrumenti.ru.

Анализ сайта (главная) при помощи Google Page Speed показывает результаты: 64/100 для мобильных, 76/100 для десктопных ПК. Скорость загрузки нужно улучшить, используя gzip сжатие, кеширование данных браузером, а также оптимизировав изображения.

Отсутствует html-карта сайта, надо создать ее и включить сквозную ссылку (в футере, к примеру), чтобы быстрее индексировать новые страницы сайта.

Некорректно установлен счетчик Яндекс Метрики, необходимо заменить код счетчика на корректный.

На сайте отсутствует страница отзывов, надо создать такую страницу - воткнуть в шаблон код от reformal.ru.

На сайте присутствует некоторое количество битых ссылок. Необходимо устранить проблему, удалив данные ссылки или заменив их на корректные.