Back-End на базе Wordpress для ИМ

Добрый день!

Мы делаем интернет-магазин по продаже сувенирнойпродукции.

У нас уже есть свой дизайн, и скоро будет готовfront-end.

Нам нужен человек, который сможет сделать back-end набазе Wordpress.

В приложении есть дизайн-макеты, думаю по ним понятенобъем работы.

Если есть уточняющие вопросы – задавайте!

Текущее состояние верстки можно глянуть здесь:

-http://gifts.icu-agency.ru

- http://gifts.icu-agency.ru/catalog.php

- http://gifts.icu-agency.ru/product.php

В ответе укажите, пожалуйста следующее:

Каковы сроки?

Каковы цены?

Ссылки на сделанные Вами интернет-магазины.