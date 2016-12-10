OpenCart доделать сайт интернет магазина

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки187 просмотров
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Доделать сайт, ссылка http://dcsystems.com.ua/

Настроить работу:

корзины

фильтров

раздел статьи

экспорт/импорт харакретистик товаров в/с .xls

поработать над версткой, если требуется

полное ТЗ по данной задаче смогу предоставить по запросу

OpenCart
7 лет назад
DCSyst
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DarkAvenger
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$200
21 день
Работа была выполнена качественно, сроки соблюдены. Спасибо.
Все супер!Отличный заказчик!
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