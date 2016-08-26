Необходима верстка на PrestaShop

Здравствуйте, необходимо разработать интернет-магазин автомобильной тематики, запчасти, комплектующее и тп. Никаких наработок нет, вся разработка с нуля. Дизайн,верстка на битрикс , пока без наполнения контентом, но в дальнейшем возможно включим и его. Пишите свои примерные цены на ...