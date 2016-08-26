Необходима верстка на PrestaShop

Есть три задачи для сайта на Presta Shop. 1. Изменить процедуру оформления заказа. Добавить строки, переместить местами и пару мелочей. 2. Внедрить систему оплату онлайн Robokassa. 3. Сделать корректную загрузку товаров из файла 1С. Бюджет обсуждаемый. Я рассчитываю на ...
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