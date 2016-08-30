Правка и настройка компонента jbzoo

Здравствуйте, нужна правка и настройка компонента интернет магазина Jbzoo на Joomla. Правок есть несколько и думаю будут потом. Для начала надо поправить вывод корзины.

Тестовый сайт http://vse-tyt.dp.ua слева сейчас в модуле фиксированная позиция для корзины, там шестеренки, хотелось бы перенести вправо ее и сделать чтоб при добавлении товара в окошке до нажатия отображалась цена и количество товара, нравится как тут http://kidrepublic.ru

Указывайте пожалуйста сроки и цену.