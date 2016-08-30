Правка и настройка компонента jbzoo

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужна правка и настройка компонента интернет магазина Jbzoo на Joomla. Правок есть несколько и думаю будут потом. Для начала надо поправить вывод корзины.

Тестовый сайт http://vse-tyt.dp.ua слева сейчас в модуле фиксированная позиция для корзины, там шестеренки, хотелось бы перенести вправо ее и сделать чтоб при добавлении товара в окошке до нажатия отображалась цена и количество товара, нравится как тут http://kidrepublic.ru

Указывайте пожалуйста сроки и цену.

7 лет назад
Efemerid
Эдуард 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
web-master-web
Алексей 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$13
2 дня
Алексей выполнил задачу очень быстро и качественно, рекомендую.
Добросовестный заказчик. Проверка и оплата мгновенно. Всегда на связи. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Простой магазин на Битриксе.

    Доброе время суток. Необходимо доделать не сложный магазин на битриксе. Главная сверстана и натянута.  Нужно сверстать и натянуть остальные страницы. Бюджет не большой, поэтому заоблачные цены не предлагать. Пишите свои предложения.  Оплата по завершению работы.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание интернет-магазина с посадочными страницами (лендингами)

    Необходимо создание интернет-магазина на opencart. Пример http://alterwood.com.ua/ по тематике плёночный тёплый пол, инфракрасная плёнка, керамические инфракрасные обогреватели + греющие коврики, маты и другая продукция. Нужен практически такой же дизайн и функционал, только в других цветах и под ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирование интернет-магазина

    $30

    Срочно нужен человек, кто возьмется за копирование интернет-магазина, присвоение домена и хостинга, создание корзины и всех возможных способов оплаты. + передача управления и полного редактирования в мои руки.

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка магазина Open Cart

    Настройка шаблона Open Cart до готового рабочего состояния (домен,хостинг,перевод...). Создать и настроить услугу от Приват банка "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка".  Бюджет за услугу небольшой - предлагайте цену за Вашу работу.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет-магазин

    Здравствуйте, необходимо разработать интернет-магазин автомобильной тематики, запчасти, комплектующее и тп. Никаких наработок нет, вся разработка с нуля.  Дизайн,верстка на битрикс , пока без наполнения контентом, но в дальнейшем возможно включим и его. Пишите свои примерные цены на ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин

    Технические характеристики интернет магазина: 1.    Количество товаров – &gt;5000 2.    Вид товаров – цифровые права3.    Количество посетителей в день- 10004.    Оплата товаров – безналичный расчет 99%5.    Доставка товаров- FTP или почтой6.    Дизайн – шаблон, с возможностью сделатьиндивидуальный в дальнейшем7.    Регистрация при покупке8.    Загрузка каталога ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать магазин

    Есть корявый магазин на joomla+VM, его надо доделать/переделать  либо сменить CMR на новую и настроить/отладить все заново  ТЗ с примерами [url=https://yadi.sk/i/H17Q0o5EuSv53]yadi.sk/i/H17Q0o5EuSv53[/url]

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист bitrix + 1С - Ведстка и програмирование интернет магазина

    Нужен специалист по bitrix + 1С для создания интернет магазина. Предпочтение Россия Москва Полная занятость на срок разработки или удаленка. Все инфо по магазину здесь: От вас контакты и ориентировочная стоимость и сроки.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад