Макет верстки тут - http://dropmefiles.com/VJfrW Все модули есть которые нужны. Подробнее в скайпе
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Создание интернет- магазина
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