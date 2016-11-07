Создание интернет- магазина

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка190 просмотров
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Создание интернет- магазина

7 лет назад
Alexfr
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$300
10 дней
Прекрасный дизайн и функциональность у интернет-магазина. Профессиональная работа. Всё сделано в короткий срок.
Все ок
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