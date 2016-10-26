ИМ на вордпрессе, престашоп

Нужно сделать сайт с корзиной, желательно на вордпрессе, либо престашоп.

Компания в основном занимается производством различных изделий из фанеры. Конструкторы, творчество и т.д.

Можно сделать на уникализированном шаблоне под стилистику товаров. Самих товаров немного будет, до 100 шт. Товар заполнять не нужно, только дизайн и верстка. Логотип есть. Если есть подобные сайты в портфолио - присылайте.

Бюджет 150$