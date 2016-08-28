ИМ на адаптивном паблик шаблоне с выгрузкой 1c и онлайн оплатой

Здравствуйте, нужна правка и настройка компонента интернет магазина Jbzoo на Joomla. Правок есть несколько и думаю будут потом. Для начала надо поправить вывод корзины. Тестовый сайт http://vse-tyt.dp.ua слева сейчас в модуле фиксированная позиция для корзины, там шестеренки, ...