Макет верстки тут - http://dropmefiles.com/VJfrW Все модули есть которые нужны. Подробнее в скайпе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим настроить контекстную рекламу нового интернет магазина по продаже гель лаков.
Товар на рынке новый, необходима раскрутка.
Жду предложений и идей.
Благодарю за внимание.
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