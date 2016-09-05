Разработка агрегатора (интернет-магазин)

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок297 просмотров
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Необходимо доработать существующий агрегатор-одежды (интернет-магазин одежды) на Open Cart 2. 

Установлен на VPS 3гб, 3x2.4гц Xeon, SSD.

Ассортимент будет 150-200 тыс.товаров. Формируется из 30 разных csv-файлов (прайсов) с данными о товарах (агрегатор).

Ключевые задачи: 

1) Подключить обработку 30 прайсов. (настроить парсер на эти прайсы).

2) Ускорить работу сайта - чтобы страницы/действия открывались до 2 сек при 200 тыс товарах.

3) Доработать верстку + моб.верстка

4) Подключить статистику/аналитику (метрика, аналитикс) + utm-метки

Подробности в ТЗ. Готов выслать после первичного обсуждения.

Просьба указывать сайтов с крупным ассортиментом (100+ тыс.позиций) с которыми вы работали.

7 лет назад
cosmosok
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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