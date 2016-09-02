Разработка возможности покупки товара в кредит на работающем сайте

Добрый день. Хотел предложить рассмотреть нашу заявку на разработку возможности покупки товара в кредит на на нашем сайте интернет-магазина http://avtokolesnica.com.ua. Имеются в наличии прорисованные все страницы нашим дизайнером. Для примера выкладываю несколько страниц для этого раздела. Наброски всех страниц предоставлю позже при общении. Сообщите пожалуйста стоимость работ и ориентировочные сроки выполнения. И если Вы готовы, то когда бы смогли приступить. Напишите форму и порядок оплаты за выполненную работу. С уважением, Андрей.