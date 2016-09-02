Нужно сделать сайт с корзиной, желательно на вордпрессе, либо престашоп. Компания в основном занимается производством различных изделий из фанеры. Конструкторы, творчество и т.д. Можно сделать на уникализированном шаблоне под стилистику товаров. Самих товаров немного будет, до 100 ...
Разработка возможности покупки товара в кредит на работающем сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Хотел предложить рассмотреть нашу заявку на разработку возможности покупки товара в кредит на на нашем сайте интернет-магазина http://avtokolesnica.com.ua. Имеются в наличии прорисованные все страницы нашим дизайнером. Для примера выкладываю несколько страниц для этого раздела. Наброски всех страниц предоставлю позже при общении. Сообщите пожалуйста стоимость работ и ориентировочные сроки выполнения. И если Вы готовы, то когда бы смогли приступить. Напишите форму и порядок оплаты за выполненную работу. С уважением, Андрей.
- Похожие заказы
- $150Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо доработать существующий агрегатор-одежды (интернет-магазин одежды) на Open Cart 2. Установлен на VPS 3гб, 3x2.4гц Xeon, SSD. Ассортимент будет 150-200 тыс.товаров. Формируется из 30 разных csv-файлов (прайсов) с данными о товарах (агрегатор). Ключевые задачи: 1) Подключить обработку 30 прайсов. (настроить ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Мы делаем интернет-магазин по продаже сувенирнойпродукции. У нас уже есть свой дизайн, и скоро будет готовfront-end. Нам нужен человек, который сможет сделать back-end набазе Wordpress. В приложении есть дизайн-макеты, думаю по ним понятенобъем работы. Если есть уточняющие вопросы ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание интернет- магазинаЗавершен7 лет назад
- $150
Требуется изготовить интернет-магазин обуви. Дизайн: подойдет нормальный паблик адаптивный шаблон в стиле минимализма CMS: OpenCart, Joomla или другое бесплатное на Ваш совет. Каталога замороченного не нужно. Будут размеры и тип обуви. Нестандартной корзины не нужно. !!!Нужна выгрузка/загрузка остатков товаров 1C, ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
установленный шаблон на cms Open Cart необходимо довести до ума!!Залить всю необходимую информацию от лого до каталога. Активировать все необходимые модули для успешного функционирования сайта. Вообщем провести комплекс мер, чтобы в ближайшее время народ мог ...Завершен7 лет назад
Необходим настроить контекстную рекламу нового интернет магазина по продаже гель лаков. Товар на рынке новый, необходима раскрутка. Жду предложений и идей. Благодарю за внимание.Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать сайт-магазин эксклюзивного товара на движке - ModX на 10-15 товаров. Дизайн главной страницы практически готов, нужно доработать и продумать структуру страницы товара + корзина. Все материалы есть. Задача не сложная но срочная.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доделать сайт, ссылка http://dcsystems.com.ua/ Настроить работу: корзины фильтров раздел статьи экспорт/импорт харакретистик товаров в/с .xls поработать над версткой, если требуется полное ТЗ по данной задаче смогу предоставить по запросуЗавершен7 лет назад