Требуется аудит сайта.

Нужно срочно протестировать интернет магазин на корректность работы в режимах розничной и оптовой торговли, начиная от регистрации, кончая оформлением заказов. Составить протокол ошибок и написать ТЗ на их исправление.

Также нужны рекомендации по улучшению юзабилити. Детали работы при переписке.