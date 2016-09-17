Интернет-магазин детских игрушек - подобрать шаблон под Woocommerce.

Необходимо подобрать и установить шаблон для детского Интернет-магазина игрушек. Уникальный дизайн не требуется, все очень бюджетно.

Сейчас сайт на Wordpress, Woocommerce, товарами не заполнен, ищу хорошую тему. Если у вас уже есть наработки, или вы недавно этим занимались - предложите в личку свой вариант. CMS не критична, можно и другую, главное - найти и поставить хороший шаблон.

Очень нравится дизайн у магазинов http://www.pchelenok.com/, http://www.v3toys.ru/ - небольшое лого, шапка с контактами, подача товара, категории, сама главная страница выглядит как витрина.

Работу желательно сделать сегодня, по оплате жду предложений.