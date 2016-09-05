Нужно срочно протестировать [url=http://dogbutik.ru/]интернет магазин[/url] на корректность работы в режимах розничной и оптовой торговли, начиная от регистрации, кончая оформлением заказов. Составить протокол ошибок и написать ТЗ на их исправление. Также нужны рекомендации по улучшению юзабилити. Детали ...
Разработка для ocStore модуля/расширения (метки на картинке товара)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По примеру http://www.fran-mebel.ru/catalog-1039-1040.html (смотрите на главное изображение товара - там расположены номера/метки) необходимо реализовать похожий функционал для сайта на движке ocStore (версия 2.1.0.2.1).
Описание: Для определенной категории (модульные системы - можно купить весь набор мебели или только отдельные элементы (шкафчик, полочку и т.д.)), для первой картинки товара нужно разместить метки (возможно, не тот термин). У админа должна быть возможность размещать эти метки - удалять, передвигать и т.д., а также к каждой метке прикреплять необходимый товар. При наведении курсора отображается соответствующий товара, который можно положить в корзину.
Для облегчения - можно прописывать для меток, только айди товара или подключить полноценный поиск товара в админке.
Интересуют сроки и стоимость.
Будут вопросы - пишите
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