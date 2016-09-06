Новая почта API 2.0 для Magento

$100
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки243 просмотра
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Необходимо переписать модуль Новой почты API 1.0 на API 2.0 ИЛИ рассмотрю вариант покупки готового модуля Новой почты для Magento на  API 2.0

Модуль представляет  собой метод доставки и несколько методов оплаты (наложенный платеж и по предоплате), которые выбираются в корзине. После оформления заказа, информация о городе и складе, отображается в самом заказе. В модуле та так же есть вариант синхронизации складов и расчет стоимости в корзине.

Необходимо все это переписать  переписана для API 2.0

Magento
7 лет назад
petronas
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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