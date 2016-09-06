Новая почта API 2.0 для Magento

Нужно срочно протестировать [url=http://dogbutik.ru/]интернет магазин[/url] на корректность работы в режимах розничной и оптовой торговли, начиная от регистрации, кончая оформлением заказов. Составить протокол ошибок и написать ТЗ на их исправление. Также нужны рекомендации по улучшению юзабилити. Детали ...
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Необходимо переписать модуль Новой почты API 1.0 на API 2.0 ИЛИ рассмотрю вариант покупки готового модуля Новой почты для Magento на API 2.0
Модуль представляет собой метод доставки и несколько методов оплаты (наложенный платеж и по предоплате), которые выбираются в корзине. После оформления заказа, информация о городе и складе, отображается в самом заказе. В модуле та так же есть вариант синхронизации складов и расчет стоимости в корзине.
Необходимо все это переписать переписана для API 2.0
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