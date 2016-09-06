Новая почта API 2.0 для Magento

Необходимо переписать модуль Новой почты API 1.0 на API 2.0 ИЛИ рассмотрю вариант покупки готового модуля Новой почты для Magento на API 2.0

Модуль представляет собой метод доставки и несколько методов оплаты (наложенный платеж и по предоплате), которые выбираются в корзине. После оформления заказа, информация о городе и складе, отображается в самом заказе. В модуле та так же есть вариант синхронизации складов и расчет стоимости в корзине.

Необходимо все это переписать переписана для API 2.0