Необходимо закончить верстку, интеграцию к CMS 1С Bitrix, настроить 1с и выгрузку товаров для действующего интернет магазина на MODX. Исполнитель который делал до этого, отказался дорабатывать и затягивал со сроками, необходимо довести все до конца. Текущий ...
Magento PHP разработчик на постоянное сотрудничество, удаленно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен PHP программист со знаниями Magento для поддержки и разработки сайтов.
Требования:
- Опыт разработки на PHP
- Опыт разработки на Magento
- Достаточно хорошо ориентироваться в вопросах объектно-ориентированного программирования
- Четко и ясно формулировать свои мысли на английском языке (in written form)
- JavaScript, CSS, Ajax, XML
- Опыт разработки под e-commerce или поддержки интернет магазинов
Это 24/7 поддержка интернет магазинов на платформе Magento. Поддержка по сути, полный комплекс услуг для активных интернет бизнесов. Исправление ошибок и новая разработка для существующих сайтов клиентов. В ведении команды разработки так же инфраструктура проектов: репозитории, деплои, бекапы.
Обычные примеры разработок:
- интеграции с платежными, маркетинговыми, ЕРП, программами лояльности и другими системами
- разработки новых модулей сайтов с всевозможным фронтенд функционалом
- все виды проблем которые могут возникнуть на сайте в режиме 24х7
- импорты, дебаг проблем интеграций
Работаем на удаленной основе. Часть команды работает в киевском офисе, поэтому если хочется живого общения, велком в офис :) График гибкий: дневная, вечерняя, ночная смены. Полный рабочий день (8 часов).
Плюсы работая с нами:
- Прежде всего, мы заботимся о том, чтобы наше сотрудничество было интересным для вас с финансовой точки зрения.
- Удаленная работа: можно работать где вам удобно, но вы все равно с нами на связи: Slack, Redmine, Jenkins, Confluence etc. Есть возможность поработать или отдохнуть в нашей кипрской корпоративной квартире.
- Обучение и развитие: вы сможете прокачать свои скилы. Пройти сертификации, стать Magento гуру и значительно повысить свою рыночную ценность.
- Тимбилдинг: начав сотрудничать с нами, вы будете работать в команде специалистов и у вас будет Проджект Менеджер, который будет вас консультировать и оказывать всестороннюю поддержку.
- Помимо этого вы получаете близость к заказчику и понимание бизнес-процессов, вы можете напрямую отвечать клиенту или уточнять рабочие моменты.
- Мы не стоим на месте :) Мы не останавливаемся на том, что достигнуто, и планируем внедрять и развивать другие преимущества работы в нашей компании, которые сделают работу у нас еще более приятной и комфортной.
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