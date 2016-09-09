Magento PHP разработчик на постоянное сотрудничество, удаленно

Нужен PHP программист со знаниями Magento для поддержки и разработки сайтов.

Требования:

Опыт разработки на PHP

Опыт разработки на Magento

Достаточно хорошо ориентироваться в вопросах объектно-ориентированного программирования

Четко и ясно формулировать свои мысли на английском языке (in written form)

JavaScript, CSS, Ajax, XML

Опыт разработки под e-commerce или поддержки интернет магазинов

Это 24/7 поддержка интернет магазинов на платформе Magento. Поддержка по сути, полный комплекс услуг для активных интернет бизнесов. Исправление ошибок и новая разработка для существующих сайтов клиентов. В ведении команды разработки так же инфраструктура проектов: репозитории, деплои, бекапы.

Обычные примеры разработок:

интеграции с платежными, маркетинговыми, ЕРП, программами лояльности и другими системами

разработки новых модулей сайтов с всевозможным фронтенд функционалом

Исправление ошибок:

все виды проблем которые могут возникнуть на сайте в режиме 24х7

импорты, дебаг проблем интеграций

Работаем на удаленной основе. Часть команды работает в киевском офисе, поэтому если хочется живого общения, велком в офис :) График гибкий: дневная, вечерняя, ночная смены. Полный рабочий день (8 часов).

Плюсы работая с нами:

Прежде всего, мы заботимся о том, чтобы наше сотрудничество было интересным для вас с финансовой точки зрения.

Удаленная работа: можно работать где вам удобно, но вы все равно с нами на связи: Slack, Redmine, Jenkins, Confluence etc. Есть возможность поработать или отдохнуть в нашей кипрской корпоративной квартире.

Обучение и развитие: вы сможете прокачать свои скилы. Пройти сертификации, стать Magento гуру и значительно повысить свою рыночную ценность.

Тимбилдинг: начав сотрудничать с нами, вы будете работать в команде специалистов и у вас будет Проджект Менеджер, который будет вас консультировать и оказывать всестороннюю поддержку.

Помимо этого вы получаете близость к заказчику и понимание бизнес-процессов, вы можете напрямую отвечать клиенту или уточнять рабочие моменты.