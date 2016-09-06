Верстка, интеграция, 1с, настройка – BITRIX интернет магазин

Необходимо закончить верстку, интеграцию к CMS 1С Bitrix, настроить 1с и выгрузку товаров для действующего интернет магазина на MODX. Исполнитель который делал до этого, отказался дорабатывать и затягивал со сроками, необходимо довести все до конца.

Текущий интернет магазин работает на MODX (мы купили лицензию 1с, предыдущий специалист уже сверстал и интегрировал с 1с, но видимо не до конца, нужно закончить, на каком этапе он остановился, тоже не понятно, придется вместе со мной установить все это на локалку или сервер и поэтапно понять, что нам делать)

Задачи по проекту, с которыми вы столкнетесь:

- верстка адаптива, доработка адаптива, будем не много поправим дизайн, нужно это будет внедрить все в верстке (не с нуля!!!!);

- интегрировать текущие изменения в верстке с 1c, проверить формы заявок, куда все это дело уходит, наладить корзину, модули и пр. (тех.часть);

- изучить, до конца ли перенесли товары с MODX на Bitrix (описание, характеристики и пр.) и в случае проблем, решить их;

- 1с (по желанию, можете или не можете) настроить выгрузку товаров, работа с 1С, дадим удаленку;