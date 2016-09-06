Создание интернет магазина под ключ

Требуется создать сайт интернет магазина мелкой бытовой техники. Также нужно создать домен и связать его с сайтом. Потребуется также ввести в курс дела по управлению сайтом и его поддержки в дальнейшем. Приветствуется креативный подход в дизайне, простота, а также собственные макеты. Прошу указывать предполагаемую цену за работу, а также опыт в подобных проетах.