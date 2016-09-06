Нужно вертикальное меню с подкатегориями для сайта на Prestashop

Здравствуйте, коллеги. Нужно вот эту тему http://donnan2.demo.towerthemes.com/index.php?route=product/category&path=60 натянуть на opencart Вот здесь я буду её покупать: https://themeforest.net/item/donnan-mega-store-responsive-opencart-theme/17701372?_ga=1.259937423.443807356.1472907614 Также, в мобильной и десктопной версии нужно будет сделать 2 доработки: 1. Переместить вот эту полосу http://prntscr.com/cdyz70 вниз в footer вместо Подписаться http://prntscr.com/cdyzc1 2. Поставить крупно номер ...