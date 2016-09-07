Интернет-магазин на 1с Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок341 просмотр
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Добрый день!Есть готовый дизайн, не адаптив, без мобильной версии. Нужно его натянуть на 1с Битрикс. Сделать нужно по технологии композитный сайт https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=39Макеты прикрепил к проекту, пишем стоимость/сроки/условия работы

7 лет назад
mondaystudio
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад