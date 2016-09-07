Сделать настройку в модуле OpenCart

Необходимо закончить верстку, интеграцию к CMS 1С Bitrix, настроить 1с и выгрузку товаров для действующего интернет магазина на MODX. Исполнитель который делал до этого, отказался дорабатывать и затягивал со сроками, необходимо довести все до конца. Текущий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин на OpenCart 2.
К нему подключен и настроен этот модуль-парсер товаров http://goo.gl/qFTK49
Этот модуль обрабатывает текстовый файл и вносит данные в базу данных магазина.
Задача настроить 10 текстовых файлов (10 поставщиков). Примеры прайсов http://goo.gl/Aef3yt
Если справитесь сразу готов заказать еще 20.
Руководство модуля: http://goo.gl/bGwpMC
Видео-уроки по модулю: http://goo.gl/WuYOc5
Демо-магазин: http://goo.gl/UgUL7R (вход demo/demo).
Для настройки предоставлю доступ к админке.
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