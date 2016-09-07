Сделать настройку в модуле OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Есть магазин на OpenCart 2.

К нему подключен и настроен этот модуль-парсер товаров http://goo.gl/qFTK49

Этот модуль обрабатывает текстовый файл и вносит данные в базу данных магазина.

Задача настроить 10 текстовых файлов (10 поставщиков). Примеры прайсов http://goo.gl/Aef3yt

Если справитесь сразу готов заказать еще 20.

Руководство модуля: http://goo.gl/bGwpMC

Видео-уроки по модулю: http://goo.gl/WuYOc5

Демо-магазин: http://goo.gl/UgUL7R (вход demo/demo).

Для настройки предоставлю доступ к админке.

OpenCart
7 лет назад
cosmosok
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад