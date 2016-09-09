Натяжка интернет-магазина на Битрикс, настройка функционала

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок215 просмотров
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Есть html/css верстка макетов интернет-магазина.

Задача - подключить к Битрикс, настроить функционал по ТЗ.

Подробности вышлю по запросу.

7 лет назад
teryoll
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад