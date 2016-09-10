Доработка интернет-магазина на webasyst

Необходимо выполнить рекомендации рекламщиков по интернет-магазину RRBOOK.RU, работающим на движке Webasyst

1. Привести в порядок шапку, более органично вписать телефоны, адрес, сейчас это одной кучкой плохо читается. Стоит "Магазин домашнего текстиля и белья" перенести под логотип, красиво вписав, сам же крупный адрес уменьшить или убрать, он дублируется на логотипе, возможно логотип стоит увеличить. Корзину стоит

2. Теги стоит убрать или переоформить внешний вид, сейчас ими сложно пользоваться.

3. Подписку на новости выделить, сейчас не заметна, возможно стоит написать про рассылку акций или подобного, что бы было понятно на что подписывается пользователь.

4. Меню категорий выделить, для привлечения внимания.

5. В основной части добавить слайдер баннеров с акциями, важными объявлениями.

6. Преимущества Доставка по всей России, Любой вариант оплаты, Удобные условия вынести из текста и оформить отдельным блоком, что бы цеплялся взгляд.

7. Подвал как и шапку лучше структурировать.

8. В дизайне предлагаю придерживать чистоты, легкости, использовать мягкие пастельные цвета, но чтобы они позволяли расставлять нужные акценты.

Дополнительно:

1) http://joxi.ru/Y2LDROpfnBk4N2

2) http://joxi.ru/Dr89xpWHk7Ggxm

3) http://joxi.ru/l2ZYgGnH8obPdm если под споллером сео текст, то уберите его вниз

4) http://joxi.ru/DmBRM51hN7VL3m

5) http://joxi.ru/RmzQLDKTWa9Pnr и http://joxi.ru/Q2Kqa3DH9BVxnr и http://joxi.ru/zANBOXpulMp3yA

6) я бы убрал возможность заказа без ввода каких либо данных

7) В целом очень мелкий текст и тяжело читается на данном фоне