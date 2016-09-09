Перенос ИМ на OpenCart 2.0

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Доброго времени суток!
Необходимо перенести ИМ www.sported.com.ua на ОС 2.0
На данный момент магазин реализован и работает на yii framework 1.5
Жду предложений и строки.
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