Перенос ИМ на OpenCart 2.0

Нужен[b] PHP [/b]программист со знаниями Magento для поддержки и разработки сайтов. [b]Требования:[/b] [list][*]Опыт разработки на PHP[*]Опыт разработки на Magento [*]Достаточно хорошо ориентироваться в вопросах объектно-ориентированного программирования [*]Четко и ясно формулировать свои мысли на английском языке (in written form)[*]JavaScript, CSS, Ajax, XML[/list][list][*]Опыт ...