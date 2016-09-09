Перенос ИМ на OpenCart 2.0

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Доброго времени суток!

Необходимо перенести ИМ www.sported.com.ua на ОС 2.0 

На данный момент магазин реализован и работает на yii framework 1.5 

Жду предложений и строки. 

OpenCart
7 лет назад
Sported
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв