Создание интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок192 просмотра
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Нужен сайт визитка без сильных новоротов , самый простой интернет магазин (магазин спортивного

питания) ! То есть покупатель заходит на сайт перед ним выбор товаров ,

он нажимает и заказывает их. Должен быть логотип на сайте и несколько

разделов remsport.ru nutristore.ru – это примеры . Можно поярче .

Сильных новоротов не надо , товары – цены – разделы

7 лет назад
Oleg_Olekminov
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$50
4 дня
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