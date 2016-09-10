Создание интернет магазина

Нужен сайт визитка без сильных новоротов , самый простой интернет магазин (магазин спортивного

питания) ! То есть покупатель заходит на сайт перед ним выбор товаров ,

он нажимает и заказывает их. Должен быть логотип на сайте и несколько

разделов remsport.ru nutristore.ru – это примеры . Можно поярче .

Сильных новоротов не надо , товары – цены – разделы